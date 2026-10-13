Торосян: власти Армении не будут подавать иски за карабахцев

Министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян на встрече с представителями карабахской общины в Ереване заявил, что правительство не будет участвовать в имущественных исках перемещённых лиц, но не станет препятствовать их самостоятельному обращению в международные правовые инстанции.
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