Торосян: власти Армении не будут подавать иски за карабахцев

Министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян на встрече с представителями карабахской общины в Ереване заявил, что правительство не будет участвовать в имущественных исках перемещённых лиц, но не станет препятствовать их самостоятельному обращению в международные правовые инстанции.