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Царьград

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Торосян: власти Армении не будут подавать иски за карабахцев

Торосян: власти Армении не будут подавать иски за карабахцев

Министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян на встрече с представителями карабахской общины в Ереване заявил, что правительство не будет участвовать в имущественных исках перемещённых лиц, но не станет препятствовать их самостоятельному обращению в международные правовые инстанции.

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