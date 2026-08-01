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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный гоночный инженер «Хонды»: «Новинки устанавливаются по мере готовности. На крупное обновление потребовалось время»

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара объяснил, почему производитель решил значительно обновить силовую установку именно перед Гран-при Нидерландов.

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