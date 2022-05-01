Джерри Уэст готов подать жалобу в Верховный суд из-за сериала HBO про «Лейкерс»

Легендарный игрок, тренер и генеральный менеджер «Лейкерс» Джерри Уэст в интервью The Los Angeles Times подтвердил, что готов подать жалобу в Верховный суд на авторов сериала «Время побеждать: Расцвет династии «Лейкерс», который вышел на канале HBO.