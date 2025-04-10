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Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане увеличилось до 184

Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане увеличилось до 184

Число погибших из-за обрушения крыши ночного клуба в Доминикане в Санто-Доминго увеличилось до 184. Об этом заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес, его процитировало РИА «Новости».

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