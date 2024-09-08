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Культуромания

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Phillips представил редкие цветные бриллиантыы и рубины на Hong Kong Jewels Auction

Phillips представил редкие цветные бриллиантыы и рубины на Hong Kong Jewels Auction

Phillips представить коллекцию редких и изысканных драгоценных камней, цветных бриллиантов, а также подписанных изделий на предстоящем аукционе Hong Kong Jewels Auction 3 октября в азиатской штаб-квартире компании в культурном районе Западный Коулун.

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