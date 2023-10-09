Кулеба призвал не беспокоиться о продолжении помощи США для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что высокопоставленные представители США, в том числе президент Джо Байден вместе с лидерами Республиканской и Демократической партий, не ставят под сомнения важность продолжения поддержки Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии