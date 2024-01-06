Российские морозы выявили слабые места китайских авто: особенно страдают электрокары

В Москве и Подмосковье на протяжение нескольких дней держится экстремально низкая температура. Многие владельцы китайских автомобилей столкнулись с проблемой пуска двигателя в морозы и рядом других неисправностей.
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