Губернатор Богомаз сообщил, сколько БПЛА сбили за ночь в Брянской области

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.На территории Брянской области в течение минувшей ночи, 15 апреля, сбили один беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
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