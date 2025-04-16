Оседлая жизнь и приручение животных. Доступность пищи и развитие торговли. Разнообразие рациона и престиж страны.
Рыба
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Оседлая жизнь и приручение животных. Доступность пищи и развитие торговли. Разнообразие рациона и престиж страны.
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