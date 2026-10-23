Рубль замедлил рост на фоне решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Согласно данным торговой площадки, юань замедлил снижение до 11,45 копеек и находился на уровне 12,05 рубля.
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