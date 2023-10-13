Будут ли камеры следить за ОСАГО – мнение эксперта

В конце 2022 года президентом Российского союза автостраховщиков было обещано, что в 2023 году камеры на дорогах начнут выявлять автомобили, владельцы которых не купили полисы ОСАГО, и передавать эту информацию в ГИБДД для оформления штрафов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии