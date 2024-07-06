В Сочи у водителя автобуса пассажир украл рюкзак Сегодня утром мужчина в белой майке надел его на плечо и как ни в чём ни бывало вышел из автобуса №41.
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В Сочи у водителя автобуса пассажир украл рюкзак Сегодня утром мужчина в белой майке надел его на плечо и как ни в чём ни бывало вышел из автобуса №41.