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Любимый Сочи

2 подписчика

В Сочи у водителя автобуса пассажир украл рюкзак Сегодня утром мужчина в белой майке надел его на плечо и как ни в чём ни бывало вышел из автобуса №41.

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