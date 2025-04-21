В ДУМ РТ хотят ориентировать исламское образование на отечественное богословие

Автор: Жамиль СалимгареевУсилить систему образования татарской богословской мыслью – такую цель на следующие 5 лет своего председательства в ДУМ РТ назвал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.
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