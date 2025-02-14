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Россия вернётся в G8: В Госдуме назвали главное условие

Россия вернётся в G8: В Госдуме назвали главное условие

Президент США Трамп хочет вернуть Россию в G8. В Госдуме назвали условия: "Мы должны быть полноправными и полноценными партнёрами, чтобы нас как минимум слышали".

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Комментарии
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сергей моисеев
самое главное в сказанном - это &quot; что бы нас как минимум слышали&quot;- и это всё на что способна наша дума. они нас и так хорощо слышат ( особенно на СВО) только решения принимают без учёта нашего мнения. И как быть с БРИКС -или Трамп уже своими провокационными высказываниями ено распустил
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