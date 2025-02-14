Россия вернётся в G8: В Госдуме назвали главное условие

см

сергей моисеев

самое главное в сказанном - это " что бы нас как минимум слышали"- и это всё на что способна наша дума. они нас и так хорощо слышат ( особенно на СВО) только решения принимают без учёта нашего мнения. И как быть с БРИКС -или Трамп уже своими провокационными высказываниями ено распустил