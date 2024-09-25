КВАДРАТУРА КРУГА В череде последних событий на Ближнем Востоке мы в новом свете увидели нашу бывшую «творческую элиту», а для кого-то даже и кумиров.
Имеют ли они право жить где хотят?
Комментарии
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Анатолий протасевич
всю эту шушеру нужно гнать подальше от нашей страны -предателям не место в РОССИИ.
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17 час.
Тамара Елисеева
Песков поддерживает всех предателей и воров в России. Лобызался и близко дружил с Ивановым и его семьёй. Можно подумать, что не знали о воровстве Иванова.
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12 час.
М
Мария
Полностью согласна. Думаю, что всё это не от большого ума. Дура она набитая, если кратко.
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6 час.
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