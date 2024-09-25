Имеют ли они право жить где хотят?

Анатолий протасевич всю эту шушеру нужно гнать подальше от нашей страны -предателям не место в РОССИИ.

Тамара Елисеева Песков поддерживает всех предателей и воров в России. Лобызался и близко дружил с Ивановым и его семьёй. Можно подумать, что не знали о воровстве Иванова.