Владельцы iPhone пока не смогут пользоваться цифровым рублем

Банки пока не могут разместить в App Store обновленные приложения с поддержкой цифрового рубля Владельцы смартфонов на iOS не смогут открыть кошелек цифрового рубля через банковские приложения с 1 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии