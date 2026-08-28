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Владельцы iPhone пока не смогут пользоваться цифровым рублем

Владельцы iPhone пока не смогут пользоваться цифровым рублем

Банки пока не могут разместить в App Store обновленные приложения с поддержкой цифрового рубля Владельцы смартфонов на iOS не смогут открыть кошелек цифрового рубля через банковские приложения с 1 сентября.

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