Царьград

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Бывший глава НПФ «Стратегия» остался в СИЗО с новым обвинением

Бывший глава НПФ «Стратегия» остался в СИЗО с новым обвинением

Петру Пьянкову не удалось добиться смены заключения на исправительные работыБывшему президенту «Негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову не удалось добиться замены 6 неотбытых месяцев лишения свободы на исправительные работы.

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