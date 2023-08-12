Бывший глава НПФ «Стратегия» остался в СИЗО с новым обвинением

Петру Пьянкову не удалось добиться смены заключения на исправительные работыБывшему президенту «Негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову не удалось добиться замены 6 неотбытых месяцев лишения свободы на исправительные работы.
Петру Пьянкову не удалось добиться смены заключения на исправительные работыБывшему президенту «Негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову не удалось добиться замены 6 неотбытых месяцев лишения свободы на исправительные работы.
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