Главное за ночь и утро 2 сентября: ученица напала на школу, волна ложных минирований в День знаний, Путин о "мобилизации"

Школьница пришла на линейку с ножом, в День знаний по регионам страны прошлась волна ложных минирований, Владимир Путин прокомментировал слухи о мобилизации.
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