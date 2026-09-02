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Царьград

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Главное за ночь и утро 2 сентября: ученица напала на школу, волна ложных минирований в День знаний, Путин о "мобилизации"

Главное за ночь и утро 2 сентября: ученица напала на школу, волна ложных минирований в День знаний, Путин о "мобилизации"

Школьница пришла на линейку с ножом, в День знаний по регионам страны прошлась волна ложных минирований, Владимир Путин прокомментировал слухи о мобилизации.

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