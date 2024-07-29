Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 БПЛА

В корпорации создается «будущее российской авиации» Специалисты ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в государственную корпорацию «Ростех») работают над включением в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57 БПЛА.
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