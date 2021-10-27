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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Фьючерсы на природный газ: ожидается продолжение роста

Фьючерсы на природный газ: ожидается продолжение роста

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после снижения вновь снизился, на этот раз примерно на 16,2Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после снижения вновь снизился, на этот раз примерно на 16,2 тыс.

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