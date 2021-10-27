Фьючерсы на природный газ: ожидается продолжение роста

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после снижения вновь снизился, на этот раз примерно на 16,2Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после снижения вновь снизился, на этот раз примерно на 16,2 тыс.