Рок-н-ролл и немного вечности: выставка «Свои/Чужие» в галерее Artstory

Свой юбилейный, десятый год московская галерея начала с показа художников-восьмидесятников. Этой осенью столичная галерея Artstory отмечает десятилетие, и выставка «Свои/Чужие» стала первой в череде юбилейных проектов.
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