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pisec

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Убийца

Убийца

Профессиональный убийца (Майкл Фассбендер) долго готовится к выполнению заказа в Париже: он ждет подходящего момента в строящемся коворкинге, наблюдая за роскошными апартаментами в доме напротив.

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