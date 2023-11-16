Профессиональный убийца (Майкл Фассбендер) долго готовится к выполнению заказа в Париже: он ждет подходящего момента в строящемся коворкинге, наблюдая за роскошными апартаментами в доме напротив.
Убийца
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Профессиональный убийца (Майкл Фассбендер) долго готовится к выполнению заказа в Париже: он ждет подходящего момента в строящемся коворкинге, наблюдая за роскошными апартаментами в доме напротив.