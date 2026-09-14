Учёные в Онежском озере нашли частицы с оксидом железа. Это возможные следы космической катастрофы, произошедшей 13 тысяч лет назад Свежая новость полевого сезона-2026 года.
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