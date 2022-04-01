Авария оставила без отопления 44 дома и 4 социальных объекта во Владивостоке

За разъяснениями корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу МУПВ ВПЭС: «Там уже работает наша аварийная бригада, произошло повреждение теплотрассы» Первым делом на этом участке проведут земляные работы, чтобы диагностировать проблему.