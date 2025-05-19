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Михаил Мишустин поручил доработать стратегию образования до 2036 года

Михаил Мишустин поручил доработать стратегию образования до 2036 года

Он подчеркнул необходимость более детальной проработки таких вопросов, как учебная и административная нагрузка на педагогов и школьников, кадровое обеспечение в сфере образования, а также практическая направленность программ в высших учебных заведениях.

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