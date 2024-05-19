Певица Слава рассказала о слухах о себе

Певица Слава призналась, что все думали, что она любовница олигарха. Артистка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ призналась, что когда-то о ней ходили разные слухи, в том числе и то, что она попала на сцену вовсе не благодаря своему таланту вокалистки, а по протекции богатого спонсора.