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В российском банке появились «бразильские кредиты» — что это такое и зачем они нужны

В российском банке появились «бразильские кредиты» — что это такое и зачем они нужны

Моё внимание привлекла новость о том, что Хоум-банк начал тестировать выдачу POS-кредитов (так называются целевые кредиты на покупку товаров в магазинах), которые направлены на категорию клиентов, которые отчаялись получить кредиты в банках или МФО.

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