В российском банке появились «бразильские кредиты» — что это такое и зачем они нужны

Моё внимание привлекла новость о том, что Хоум-банк начал тестировать выдачу POS-кредитов (так называются целевые кредиты на покупку товаров в магазинах), которые направлены на категорию клиентов, которые отчаялись получить кредиты в банках или МФО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)