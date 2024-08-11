ЖФК «Рязань-ВДВ» проиграл «Спартаку» с разгромным счётом

Игра прошла с подавляющим преимуществом гостей. Спартаковки больше времени владели мячом (58 % времени против 42 %), нанесли больше ударов по воротам (20 против 10, из них в створ попали 10 против 4), подали больше угловых (5 против 3) и меньше нарушали правила (8 раз против 15).