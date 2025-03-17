Politico: в Киеве назвали вопросом времени возвращение западных компаний в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Возвращение западных компаний в РФ является вопросом времени, заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк, передает Politico.
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