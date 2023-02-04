Аргументы недели

98 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • волька ибн
    лишить депутатского мандата эту дуру. вот она настоящий либерал надо ее гнать из думы. вот такие то и продают родину ...Депутат Госдумы Ж...
  • Vadim
    🤦‍♂️ всю жизнь за чужой счет, привычка...Депутат Госдумы Ж...
  • Павел Родионович Гаврилов
    ДУРА. Пусть за свои денежки и едут.Не хер их кормить за счет нас. сколько же мы будем терпеть всю эту группировку.Депутат Госдумы Ж...

Рябков: международный американский разбой, подобный выступлению Пауэлла в ООН в бытность госсекретарем, сейчас с рук США не сойдет

Рябков: международный американский разбой, подобный выступлению Пауэлла в ООН в бытность госсекретарем, сейчас с рук США не сойдет

Международный американский разбой, подобный выступлению Колина Пауэлла в ООН в бытность государственным секретарем, в настоящий момент с рук Соединенным Штатам не сойдет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх