Силы ПВО России сбили два украинских дрона, летевших на Москву

В сообщении отмечается, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. За этот день ПВО России уничтожили в общей сложности 21 украинский беспилотник, пытавшийся пролететь в направлении Москвы.
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