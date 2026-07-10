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Регионы России

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Силы ПВО России сбили два украинских дрона, летевших на Москву

Силы ПВО России сбили два украинских дрона, летевших на Москву

В сообщении отмечается, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. За этот день ПВО России уничтожили в общей сложности 21 украинский беспилотник, пытавшийся пролететь в направлении Москвы.

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