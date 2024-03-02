Путин по телефону узнал мнение Токаева о своём послании Федеральному Собранию

Президенты России и Казахстана провели телефонный разговор.Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое длилось более двух часов, содержательным и программным.
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