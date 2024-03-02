Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Однозначно - враг! И давно!"Как вы это объяс...
  • Андрей Алферов
    Только осознание народом ,что она и ей подобные ,это его враги даст ход работе закона о иностранных агентах на полные..."Конец её очень г...
  • Андрей Алферов
    Такер Карслон,как профессиональный американский пропагандист и патриот США очень технично успокаивает россиян, что мо..."Как вы это объяс...

Путин по телефону узнал мнение Токаева о своём послании Федеральному Собранию

Путин по телефону узнал мнение Токаева о своём послании Федеральному Собранию

Президенты России и Казахстана провели телефонный разговор.Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое длилось более двух часов, содержательным и программным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх