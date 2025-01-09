Прокуратура помогла инвалиду получить компенсацию на покупку транспортного средства в Кимовске

В Кимовскую межрайонную прокуратуру обратилась 64-летняя женщина — инвалид второй группы и сообщила, что не получила компенсацию за приобретенное специальное транспортное средство в размере 965 тысяч рублей.
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