Ми-2 завалился на бок: Плановый полёт на Ставрополье закончился аварийной посадкой

На Ставрополье вертолёт Ми-2 совершил аварийную посадку. Во время посадки завалился на бок.В Ставропольском крае вертолёт Ми-2, проводивший плановый полёт, совершил жёсткую посадку, передаёт телеграм-канал "112".
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