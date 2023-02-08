Царьград

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Байден заявил, что СВО — "испытание века" не только для Киева, но и для США

Байден заявил, что СВО — "испытание века" не только для Киева, но и для США

Президент США вновь пообещал продолжить оказывать военную и финансовую помощь Украине.Джо Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу, и назвал Специальную военная операцию России на Украине "испытанием на века" для Америки и всего мира.

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