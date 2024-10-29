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Русская весна

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Враг нанёс удар по территории университета спецназа в Чечне

Враг нанёс удар по территории университета спецназа в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ударе врага по территории университета спецназа. «Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.

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