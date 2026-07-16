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Царьград

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Посол Украины осудил убийство соотечественниками поляка в Бытуве

Посол Украины осудил убийство соотечественниками поляка в Бытуве

Трое украинцев избили до смерти мужчину, а его жена попала в больницу.В польском городе Бытов в ночь на 9 июля группа из трёх мужчин напала на супружескую пару, в результате один из пострадавших, 36‑летний местный житель, скончался в больнице.

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