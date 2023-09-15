МОЯ СТРАНА

6 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Да и куй они пускай нюхают. Пиндосы покупают у нас газ, а потом продают его гейропе по более высоким ценам.Премьер Румынии п...
  • Лев Добрый
    Послушай цыган, а газ у хохлов будете покупать или у коров под хвостом будете отбирать? 😜👈👀🖕Премьер Румынии п...
  • Лев Добрый
    А что толку, доллар дешевеет, цены уже подскочили. Курочка, у нас в Магните, стоила 129 руб/кг, теперь 190, мясо тоже...Эффект повышения ...

Посланница минобороны Румынии приехала в Пентагон – строить козни против России

Посланница минобороны Румынии приехала в Пентагон – строить козни против России

«Осуждаем жестокую войну Путина на Украине и подтверждаем свою непреклонную поддержку украинского народа», – такую резолюцию опубликовал Пентагон по итогам прибытия представительницы министерства обороны  Румынии госсекретаря Симоны Кожокару в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх