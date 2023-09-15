Посланница минобороны Румынии приехала в Пентагон – строить козни против России

«Осуждаем жестокую войну Путина на Украине и подтверждаем свою непреклонную поддержку украинского народа», – такую резолюцию опубликовал Пентагон по итогам прибытия представительницы министерства обороны Румынии госсекретаря Симоны Кожокару в США.