Депутат Шхагошев счел "выходом за черту" высказывание Зеленского о России как спонсоре терроризма

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с РИА "Новости" прокомментировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену признать Россию "страной - спонсором терроризма".