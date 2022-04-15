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Депутат Шхагошев счел "выходом за черту" высказывание Зеленского о России как спонсоре терроризма

Депутат Шхагошев счел "выходом за черту" высказывание Зеленского о России как спонсоре терроризма

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с РИА "Новости" прокомментировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену признать Россию "страной - спонсором терроризма".

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