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ЧМ-2026. Финал. Аргентина против Испании. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Сборная Аргентины сыграет с командой Испании в финале ЧМ-2026. Матч пройдет в Нью-Йорке. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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