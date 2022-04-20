Тренировки военного парада на площади им. Ленина в Хабаровске начнутся в конце апреля

Тренировки военного парада на площади им. Ленина в Хабаровске начнутся в конце апреля

Всего в городских репетициях парада войск Хабаровского гарнизона примут участие более 5 тысяч человек.

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