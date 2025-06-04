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Царьград

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Стала известна дата выборов нового главы города Серпухов

Стала известна дата выборов нового главы города Серпухов

Спецкомиссия по отбору кандидатов уже сформирована.Названа дата выборов нового главы городского округа Серпухова.

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