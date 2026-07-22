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Иран ответит на любую агрессию США, заявил глава МИД исламской республики

Иран ответит на любую агрессию США, заявил глава МИД исламской республики

На любую агрессию со стороны Соединенных Штатов и их союзников, в том числе в случае атак на иранскую инфраструктуру, Иран ответит решительными ударами, написал глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 22 июля на своей официальной странице в соцсети Х.

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