На заводе в Гомеле ликвидировали утечку 50 кг аммиака

Ночью 6 октября на открытой площадке склада Гомельского химзавода произошла утечка около 50 кг аммиака, которую устранили перекрытием задвижки и осаждением паров.
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