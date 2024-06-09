В РОССИИ "ЗАПРЕТИЛИ" УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК. ПЯТЬ ПУНКТОВ СТРАШНОГО УКАЗА

Одиссей

Вообще-то, наличие ОДНОГО государственного языка является нормой и необходимо для устойчивого существования государства. Примерно во времена Эмсского Указа РОВНО такая же проблема стояла перед немцами: они только-только объединились в ЕДИНУЮ страну, а существование кучи диалектов на "лоскутном одеяле" Германии мешало ее развитию: баварец не враз понимал гессенца, а саксонцев не понимал ВООБЩЕ никто. При этом, существовала и какая-никакая литература на диалектах. Поэтому был введен Хохдойч - ЕДИНЫЙ государственный/литературный/технический/научный язык, который должны были понимать ВСЕ!!! И ничего!!! Выучили! Крокодиловы слезы не льют! Бунтовать и отделяться из-за этого, вроде, не собираются. Между собой/своими говорят, разумеется, на своем диалекте, а вот ВНЕ своиз земель - на Хохдойч. И Бисмарк построил Рейхстаг для НЕМЕЦКОГО народа, а не для пруссаков, ганноверцев, баварцев и др. А хохлопы, по уму своему, обособляться решили... Хутор-с...