Театр абсурда
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Театр абсурда

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В РОССИИ "ЗАПРЕТИЛИ" УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК. ПЯТЬ ПУНКТОВ СТРАШНОГО УКАЗА

В РОССИИ "ЗАПРЕТИЛИ" УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК. ПЯТЬ ПУНКТОВ СТРАШНОГО УКАЗА

30 мая 1876 года в немецком городе Бад-Эмс Александр II подписал указ, ограничивающий использование "малорусского наречья".

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Комментарии
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Evgenija Palette
!!!!!!!!
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15 час.
Одиссей
Вообще-то, наличие ОДНОГО государственного языка является нормой и необходимо для устойчивого существования государства. Примерно во времена Эмсского Указа РОВНО такая же проблема стояла перед немцами: они только-только объединились в ЕДИНУЮ страну, а существование кучи диалектов на &quot;лоскутном одеяле&quot; Германии мешало ее развитию: баварец не враз понимал гессенца, а саксонцев не понимал ВООБЩЕ никто. При этом, существовала и какая-никакая литература на диалектах. Поэтому был введен Хохдойч - ЕДИНЫЙ государственный/литературный/технический/научный язык, который должны были понимать ВСЕ!!!  И ничего!!!  Выучили! Крокодиловы слезы не льют! Бунтовать и отделяться из-за этого, вроде, не собираются. Между собой/своими говорят, разумеется, на своем диалекте, а вот ВНЕ своиз земель - на Хохдойч. И Бисмарк построил Рейхстаг для НЕМЕЦКОГО народа, а не для пруссаков, ганноверцев, баварцев и др.  А хохлопы, по уму своему, обособляться решили...  Хутор-с...
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15 час.
Одиссей
В статье эта тема раскрывается, но, тем не менее... &quot; запрещал ввозить на территорию Российской Империи из-за границы книги, написанные на &quot;мове&quot;, Стесняюсь спросить, а с чего это какие-то книги ввозятся на территорию РИ из-за границы?!?!?  Своих типографий мало? Или содержание этих книг таково, что издать их у нас невозможно? Например, они носят подрывной и провокационный характер..  Вспоминаем, например, &quot;Искру&quot;...  Но, по здравому размышлению, это нормально - защитить себя от подрывной деятельности соседей. И этим занимаются ВСЕ государства. И даже в настоящее время. Вот Бутина не даст соврать.
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15 час.

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