Лондон сообщил о готовящейся встрече военных Британии, Франции и Украины

Встречу для обсуждения урегулирования украинского конфликта проведут в ближайшее время представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины, сообщила 31 марта пресс-служба британского премьер-министра.
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