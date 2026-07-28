Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 561 подписчик

Раймонд Паулс отказался от концертов и раскрыл творческие планы

Раймонд Паулс отказался от концертов и раскрыл творческие планы

Раймонд Паулс отменил концерт в Юрмале 3 августа и заявил, что прекращает концертную деятельность. Однако у композитора остаются творческие планы: он намерен представить публике новую певицу, когда восстановится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии