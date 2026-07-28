Раймонд Паулс отказался от концертов и раскрыл творческие планы

Раймонд Паулс отменил концерт в Юрмале 3 августа и заявил, что прекращает концертную деятельность. Однако у композитора остаются творческие планы: он намерен представить публике новую певицу, когда восстановится.
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