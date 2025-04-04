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Петербургский дневник

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Три газгольдера на Обводном канале признаны памятниками регионального значения

Три газгольдера на Обводном канале признаны памятниками регионального значения

Архитектор Рудольф Бернгард спроектировал комплекс зданий Главного газового завода Три газгольдера, заводоуправление и здание инспекции и мастеров на Обводном канале признаны памятниками регионального значения.

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