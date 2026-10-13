ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и задействованные ВСУ логистические центры, порты, морские суда

В ночь на 13 октября бойцы Вооруженных сил России поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), логистические центры, объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры и морские суда, которые были задействованы для в доставки военных грузов на Украину.
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