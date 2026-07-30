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SPLETNIK

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В сети появилось фото Лерчек из суда по избранию ей меры пресечения

В сети появилось фото Лерчек из суда по избранию ей меры пресечения

33-летняя блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая сейчас борется с онкологическим заболеванием четвёртой стадии, прибыла в суд.

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